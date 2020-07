À Rurutu, la santé avant le Tiurai

Les forains, eux aussi, normalement fidèles à leurs barraques sur la place Arioi, reconnaissent que cette année sera bien exceptionnelle, rappelant la perte financière que cette annulation engendre. Cependant, ils ne remettent pas en cause cette décision, mais s'interrogent sur ce qui va se passer dès que les restrictions de la quarantaine seront levées pour les voyageurs internationaux en mi- juillet à Tahiti. « C’était la bonne décision, il faut éviter de propager cette maladie et de toute façon nous serons de retour l’année prochaine », déclare le forain Marcel Chong.



Des festivités, seule la fête du 14 juillet a été maintenue, dont la course de cheval à cru sur la plage de Avera, un incontournable, grâce à l’association Taatiraa Equestre no Rurutu, qui a reprogrammé la course d’avril pour remplacer celle du Tiurai. « Il faut bien que la vie continue. Les festivités et petits prix du Tiurai manqueront aux jeunes de l’île. Ils ont besoin d'un moment pour s’amuser et cette course peut se dérouler dans le respect de la distanciation sociale », souligne le bureau organisateur.

L’amicale des retraités de Rurutu a aussi eu l'idée de programmer un événement en juillet : un diner-bal, le samedi 24. Un moyen de fêter le Tiurai et aussi de remplacer les festins du grand umua’i (mariage traditionnel), qui devait avoir lieu en fin de mois et qui a été repoussé en 2021, si la Covid-19 le permet...