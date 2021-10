À Rangiroa, les balistes au rendez-vous mais en retard

Rangiroa, le 4 octobre 2021 – Chaque année, les habitants de Rangiroa attendent la saison des balistes. C'est sur le quai de Ohotu que les amateurs viennent les pêcher. Cette année, les 'ō'iri sont arrivés plus tard qu'à l'accoutumée.



Comme chaque année, la population de Rangiroa se retrouve sur le quai de Ohotu pour y pêcher des balistes. Dès l’aube, les premiers viennent prendre place et peuvent y rester des heures. Le baliste ou 'ō'iri est un poisson très prisé pour sa chair mais aussi pour son foie, appelé le foie gras paumotu.



La saison des balistes intervient généralement de mi-juillet à mi-septembre, mais cette année connaît une arrivée tardive, comme le constate Maiarii Tetoka, une habitante de l'atoll : "Nous sommes en octobre et là, la saison du baliste vient juste de commencer… alors que normalement elle arrive toujours au mois de juillet/août. Je pense que c'est dû au climat.” Malgré le retard, la saison est bel et bien lancée pour le plus grand bonheur des habitants qui vont profiter de cette pêche miraculeuse pour leur consommation mais aussi pour envoyer du poisson à leurs familles à Tahiti et dans les îles.