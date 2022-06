A Punaauia, l'orange est à nouveau à la fête

Tahiti, le 21 juin 2022 - Après deux ans de rahui dans la vallée de la Punaru'u, l'interdiction de chasse, de pêche aux chevrettes et de cueillette de fruits a été levée mardi. Une action nécessaire pour permettre la régénération de l'orangeraie de Punaauia. Un 'unu a été dévoilé pour symboliser cette période.



Deux ans. Cela fait deux ans que les porteurs d'oranges de Punaauia n'ont pas pu procéder à la traditionnelle cueillette de ce fruit, symbole de la commune. Un rahui a été mis en place le 20 juin 2020 au fond de la vallée de la Punaru'u, interdisant ainsi la chasse, la pêche aux chevrettes et la cueillette de fruits. Une action organisée à l'occasion des restrictions de circulation en pleine crise sanitaire, mais qui s'avérait aussi être une nécessité pour la préservation de l'orangeraie.



“L'idée de mettre en place un rahui était couplée avec des projets pour protéger mais aussi regénérer cette orangeraie, qui commençait à péricliter. De nombreux pieds sont morts, étouffés par les grands arbres et des pestes végétales. On a conjugué cette interdiction avec des actions menées grâce à l'association des porteurs d'oranges et de protection de la vallée : la mise en place d'une pépinière et ensuite replanter des orangers, qui vont produire dans les années futures”, indique Simplicio Lissant, tāvana de Punaauia.

18 millions de Fcfp de subventions L'association de protection de la vallée de la Punaru'u a ainsi obtenu une subvention de la commune de 13 millions de Fcfp afin de sécuriser et baliser les sentiers, installer une signalétique, lutter contre les espèces envahissantes, mais aussi pour la mise en place d'une pépinière avec plus de 400 pieds d'orangers. Une subvention de 5,3 millions de Fcfp, octroyée par la Communauté du Pacifique et qui s'inscrit dans le cadre du projet PROTEGE, doit quant à elle permettre la création d'une pépinière sur le plateau Rata pour replanter des orangers sur le bassin versant.



Dans la famille Tauraa, la passion pour la cueillette d'oranges se transmet de génération en génération. Jean-Claude est président de l'association des porteurs d'oranges depuis 25 ans et a participé, avec certains porteurs et d'autres associations, aux différentes actions de protection. Si le rahui a été une période difficile pour ces passionnés, son constat est néanmoins sans appel : “Il y a vraiment un changement, les branches sont pleines d'oranges. Il y en a beaucoup plus sur les arbres qu'on a pu dégager. Sur les autres, en revanche, il y en a beaucoup moins.”



Mardi, le rahui, initialement prévu pour une durée d'un an et prolongé d'une année, a été levé. A l'occasion d'une cérémonie à l'entrée du sentier, un 'unu a été dévoilé pour symboliser cette période de rahui. Dès le 4 juillet, les 175 porteurs d'oranges vont monter sur le plateau pour procéder à la cueillette. “Ça nous a manqué, à moi et à tous les porteurs !” confie Jean-Claude Tauraa. Cette année, la fête va de nouveau battre son plein. Rendez-vous est donné samedi 9 juillet à la mairie de Punaauia. L'occasion également de fêter les 50 ans de la commune.

Simplicio Lissant, Tāvana de Punaauia : “Ce patrimoine est le symbole de la commune, il faut le protéger” Quel bilan tirez-vous après cette période de rahui de deux ans ?



“On a fait deux ans, et comme c'est une fête de la commune, il était temps de le lever. On travaille aussi à la mise en place de rahui partiels, par zones. Là, il est levé entièrement, l'accès va être ouvert. La cueillette aura lieu, la fête de l'orange se tiendra le 9 juillet.

Mais c'est une action qu'il faut installer dans la durée. L'idée est de continuer cette action sur tout le plateau. La tâche est rude et il nous faudra dix à quinze ans pour arriver à nos fins. Ce patrimoine est le symbole de la commune, donc il faut le protéger.”



Quels types d'actions avez-vous menés et prévoyez-vous encore pour la suite ?



“Il y a la lutte contre les espèces nuisibles végétales, mais aussi les rats. C'est une lutte qui a commencé il y a quelques années. Mais ce sont surtout des actions de nettoyage, dégager les anciens pieds. D'ailleurs, l'expérience des deux années a été vraiment concluante. Tous les pieds qui ont été nettoyés produisent à merveille cette année. Je compte sur cet exemple pour que les gens prennent conscience qu'il faut qu'on fasse des efforts ensemble pour sauver ce patrimoine.

Il y a aussi l'entretien des sentiers, l'identification des vestiges archéologiques, il y en a énormément là-haut, de manière à les mettre en valeur à l'avenir, mais aussi peut-être développer d'autres types de métiers au bénéfice des jeunes de l'association ou de Punaauia pour développer des circuits touristiques.”



Il n'y a pas eu de fête de l'orange pendant deux ans. C'est une satisfaction pour vous de la voir à nouveau organisée ?



“Oui, j'attendais ce moment avec impatience et je pense que toute la population de Punaauia aussi. C'est l'occasion aussi de fêter les 50 ans de la commune. Toutes les étoiles sont alignées pour que, cette année, on ait une belle fête !”

Programme de la fête de l'orange 8 juillet :

A la mairie de Punaauia Ouverture du village des artisans

9 juillet :

A la mairie de Punaauia dès 9h Défilés

Concours des oranges

Animations musicales Au parc Taapuna à 18h Anani Voice

10 juillet :

A la mairie de Punaauia dès 9h Ateliers fitness

Dégustation de bougna

Animations musicales Au parc Taapuna à 18h Hura anani

11 et 12 juillet :

Au parc Taapuna à 18h A heiva ana'e

14 juillet :

Au parc Taapuna de 10h30 à 16h Super Tau'ati Au parc Taapuna à 18h Concert de Ohutu et Nohorai

