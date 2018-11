A Port Moresby, Xi inaugure un "Boulevard de l'Indépendance" financé par Pékin

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | vendredi 15/11/2018 - Plumes de perroquets, colliers de coquillage et peau de phalanger... Des dizaines de Papouasiens en tenue tribale traditionnelle ont accueilli vendredi matin dans le centre de Port Moresby le président chinois Xi Jinping, venu inaugurer un "Boulevard de l'Indépendance" financé par Pékin.



Accompagné du Premier ministre papouasien Peter O'Neill, le dirigeant chinois a dévoilé une plaque en l'honneur de la nouvelle artère qui, en dépit de son nom, est un reflet de l'influence grandissante de Pékin dans les pays du Pacifique.

Pour la première visite d'Etat d'un président chinois, les autorités papouasiennes avaient du reste déroulé le tapis rouge avec garde d'honneur et coups de canon.

"C'est super qu'il vienne voir les nouvelles choses (ici). Nous nous sentons fiers", s'est réjoui Veldar Keiron, un étudiant de 20 ans venu accueillir M. Xi au Parlement.

La visite officielle du président chinois se déroule en amont de la tenue, samedi et dimanche à Port Moresby, du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine ont choisi cette année de faire l'impasse sur ce grand raout diplomatique, ce qui a pour conséquence de faire de M. Xi la vedette incontestée des débats.

"J'aimerais vraiment lui serrer la main", confiait avant l'arrivée du leader chinois un responsable papouasien jouant des coudes pour être au premier rang.

Tout le monde ne partage cependant pas cet enthousiasme, certaines voix se sont élevées pour affirmer que l'argent dépensé pour le boulevard menant au Parlement et qu'ils surnomment "la route vers nulle part" aurait pu être mieux utilisé ailleurs, notamment dans les provinces reculées et oubliées du pays.

"Ce Boulevard de l'Indépendance reflète l'amitié profonde entre les peuples de nos deux pays. C'est un témoignage de nos voeux les meilleurs pour vous", a assuré à la foule M. Xi, qui devait encore vendredi se réunir avec les représentants de plusieurs pays du Pacifique.