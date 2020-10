À Papara, la nouvelle ligne de scie envoie du bois

Tahiti, le 1er octobre 2020 - Deux ans après le rachat de la scierie de Papara, la mise en route de sa nouvelle ligne de scie lui permet de produire dix fois plus de volume et surtout, de gagner en qualité. Assez en tout cas pour sérieusement concurrencer le bois d'import, vendu au même prix.



Impossible de s'entendre face au ronflement continu des machines. Depuis que la scierie de Papara a reçu sa ligne de scie, ça se voit et ça s'entend. Arrivée au début du confinement, la nouvelle déligneuse n'a pas pris sa vitesse de croisière qu'elle engloutit déjà 20m3 de pins des Caraïbes par jour. "On est encore en rodage mais on produit dix fois plus qu'avant" assure Emmanuel Gabriel, le gérant. Des volumes assez important pour revoir ses objectifs de production à la hausse : soit 8 000 m3, contre 1 500 l'année dernière.



Mais avec son nouveau joujou, la société gagne surtout en qualité. Equipé de lames de scie, il offre un degré de précision qui impose un entretien sérieux. L'investissement dans un atelier d'affûtage pour la maintenance s'est donc imposé. "Ils sont indissociables, sans quoi on ne s'en sort pas" indique Fred Bloy, responsable de l'atelier. "Le nerf de la guerre c'est l'affûtage" abonde Emmanuel Gabriel. "Parce que le pin de Caraïbes est particulièrement solide."



Une solidité qui donne du fil à retordre à la machine. Il faut compter en moyenne trois heures de travail sur chaque lame pour éviter les bosses ou les creux, susceptibles de la faire dévier et causer des irrégularités. Des heures de "planage" et de "tensionnage" potentiellement réduites à néant en l'espace de 30 secondes. "Il suffit d'un clou… On a eu un peu de casse au début" confie Fred. Sollicité pour son expertise, l'affûteur est arrivé en juillet. Aux commandes de l'atelier, il forme activement à l'affûtage.