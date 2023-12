À Paofai, un Noël solidaire “ouvert à tout le monde”

Tahiti, le 22 décembre 2023 – Le Noël solidaire de la Direction des solidarités (DSFE) s'est déroulé vendredi au parc Paofai. À la différence des années précédentes, tous les enfants ont pu en profiter.



Le soleil était de retour vendredi au traditionnel Noël solidaire organisé chaque année par la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) au parc Paofai. Casques de réalité virtuelle avec l'école de magie, décoration de biscuits de Noël et de pains d'épice, ateliers avec des structures gonflables, ateliers de maquillage et de confection de décorations de Noël et battle avec flèches et parcours, stand de restauration pour les plus gourmands : la DSFE avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir les enfants à deux jours de Noël.



Tel que l'explique Teiva Manutahi, éducateur spécialisé au bureau de prévention de la DSFE, l'événement revêtait cette année un caractère particulier : “C'est une première car c'est un événement tout public, c’est-à-dire que nous n'avons pas sélectionné les enfants ni privilégié les communes. Nous avons voulu que ce soit ouvert à tout le monde quelque soient les conditions de vie des enfants. À deux jours de Noël, nous voulions rappeler que cette fête est l'occasion de passer un moment en famille et il ne faut pas oublier que certains de ces enfants n'auront pas le Noël que l'on souhaiterait pour eux.”