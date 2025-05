À Outumaoro, la loterie Tamara dans l’incertitude

Tahiti, le 26 mai 2025 - Les forains du site Outumaoro à Punaauia finalisent la construction de leurs baraques. L’association a annoncé une ouverture le 30 mai avec un feu d’artifices tiré vers 21 heures. Le lancement dépendra des conclusions de la commission de sécurité prévue cette fin de semaine. La loterie Tamara, elle, attend toujours son agrément.



Dernière ligne droite ! Le Tiurai i Outumaoro, en construction depuis début mai, devrait ouvrir ce vendredi. Il ne promet pas de nouveautés pour cette année 2025. “On a juste rajouté quelques manèges venus de Mataiea”, indique James Frogier, le président de l’association des forains. Au total, le site comptera une quarantaine de baraques pour une dizaine de propriétaires.



Les forains sont à pied d’œuvre pour donner les derniers coups de pinceaux. Ils sont prêts. Rimai Punaa, chef de chantier pour le snack Aea, confirme. Il ouvrira bien vendredi si la commission de sécurité donne son feu vert.



“Tout est menacé !”



Reste la loterie Tamara. Elle vient de lancer un appel à l’aide sur Facebook : “Tout est menacé !” Le post de la loterie Tamara indique que “seule une dérogation de date peut nous permettre d’ouvrir le 30 mai et seul le président de la Polynésie a le pouvoir de nous accorder cette dérogation de date exceptionnelle”. La loterie est en effet régie par un texte datant de 1998 qui autorise son ouverture le 25 juin. Or, depuis plusieurs années, le Tiurai ouvre un mois plus tôt.



“Depuis plus de 35 ans, cette loterie est bien plus qu’un simple jeu”, insiste la loterie Tamara. “Elle apporte de la joie, de la fierté, des souvenirs et, surtout, elle crée un lien unique entre générations, quartiers, familles. (…) Nous avons tout tenté : appels, messages, demandes officielles, soutiens… Mais aucune réponse pour l’instant… Et le temps est compté : nous avons jusqu’à ce mardi à midi pour obtenir la dérogation et la déposer au haut-commissariat.”



Interpellé, le président Moetai Brotherson s’est fendu d’une réponse sur sa page Facebook. Rappelant les textes, il a répondu : “(…) j’insiste, si la commission de sécurité dit ‘OK’ pour une ouverture au 30 mai, en l’état actuel des textes, cela ne concernera que les forains : pas les loteries.” Il a ajouté : “N’ayant été saisi que tardivement de ce sujet, et alors même que la commission de sécurité n’a pas encore statué, j’ai tout de même demandé à ce qu’on puisse passer en urgence une modification du texte, autorisant un démarrage des loteries au 1er juin. C’est la seule chose que le gouvernement peut faire.”



“Jusqu’alors, nous n’avons jamais eu aucun problème”



James Frogier explique : “Nous faisons chaque année une demande pour l’ouverture des jeux de loterie et jeux divers à la mairie. Dans un second temps, la loterie Tamara doit solliciter un agrément au haut-commissariat. Nous avons envoyé la demande en avril à la mairie et n’avons toujours pas de réponse. Ce lundi matin, on nous a dit qu’elle était à la signature. Jusqu’alors, nous n’avons jamais eu aucun problème pour l’obtenir.”