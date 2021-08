À Nuku Hiva, les enseignants du primaire en prérentrée

Nuku Hiva, le 9 août 2021 – À la veille de la rentrée scolaire, les enseignants se mettent en place dans les établissements scolaires et les nouveaux arrivants prennent leurs marques dans leur nouvelle affectation. Aux Marquises, la soixantaine d'enseignants répartis dans 23 écoles primaires s'apprête à accueillir 1 500 écoliers.



Les Marquises comptent 23 écoles primaires, publiques et privées, réparties sur six îles. Afin d’accueillir au mieux les 1 500 écoliers qui feront leur rentrée scolaire mercredi, les directeurs d’écoles avaient regroupé lundi matin dans leurs établissements respectifs la soixantaine d’enseignants de l’archipel.



Parmi les 14 enseignants de Nuku Hiva, de nouveaux arrivants seront en poste dans les écoles des vallées. C'est le cas de Yolènne Pahuatini Huet qui sera l’institutrice de la petite école multiniveaux de Aakapa. Maheata Tapu et Gaëlle Fiu enseigneront à l’école de Hatiheu et Vaihere Tanepau rejoindra l'école de Taipivai. L'école Patoa de Taiohae, la plus grande école de Nuku Hiva, compte cette année huit enseignants et une institutrice mobile. L’équipe est également dans l’attente d’une enseignante supplémentaire pour combler les postes de décharge de direction. L'école se prépare à accueillir 195 élèves. Par ailleurs, l’île a accueilli Catherine Ridel, la nouvelle psychologue scolaire en charge du nord de l’archipel. Son bureau principal sera situé au sein de l’école Patoa.