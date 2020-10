A Nouméa, l'affaire Temaru-Leroy renvoyée au 4 novembre

Nouméa, le 20 octobre 2020 - C'est ce mercredi matin que le dossier d'Oscar Temaru contre le procureur Hervé Leroy devait être jugé devant le tribunal de première instance de Nouméa. Mais l'affaire a été renvoyée au 4 novembre.



Ce mercredi, l'affaire opposant Oscar Temaru et le procureur Leroy devait être jugé devant le tribunal de première instance de Nouméa. Pour conceptualiser, le tavana de Faa’a avait été condamné en septembre 2019 à six mois de prison avec sursis, et 5 millions de Fcfp d'amende pour prise illégale d'intérêts dans l'utilisation à des fins politiques de la radio financée par sa mairie, Radio Tefana. Dans un communiqué faisant suite à une seconde affaire visant le leader indépendantiste, le procureur l'avait présenté comme un "condamné", sans mentionner ses voies de recours, alors que ce dernier avait fait appel de cette condamnation. Le leader indépendantiste polynésien a donc considéré que ce document portait atteinte à sa présomption d'innocence. Les magistrats de Papeete ont donc décidé de dépayser l’affaire, examinée ce matin à Nouméa.



Depuis mercredi matin, et l'appel notamment de l'Union calédonienne et du Mouvement des Océaniens indépendantistes, une mobilisation de soutien à Oscar Temaru est en cours à proximité de l'entrée du tribunal, à l'angle de la route de l'Anse-Vata et de la rue de Metz. Le temps d'appeler les parties à la barre, le procès a été renvoyé au 4 novembre.