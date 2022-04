A Nice, cinq policiers municipaux placés en garde à vue et suspendus

Nice, France | AFP | mardi 12/04/2022 - Cinq agents de la police municipale de Nice ont été placés en garde à vue et suspendus à titre conservatoire par la ville, dans le cadre d'une enquête ouverte pour "violences aggravées et séquestration", a-t-on appris mardi auprès du parquet de Nice.



Révélés par le quotidien régional Nice-Matin, les faits pour lesquels l'enquête a été ouverte remontent à la journée de lundi.



Selon le quotidien, un jeune homme, qui aurait tagué un véhicule de police municipale, aurait été emmené par ces agents dans l'un des parcs de la ville où il aurait subi des violences. Des images de vidéosurveillance montreraient que la victime aurait effectivement été emmenée dans ce véhicule par les fonctionnaires.



"La ville de Nice a découvert, suite à une réquisition judiciaire, que cinq agents de la brigade de nuit de la police municipale seraient impliqués dans des faits d'une extrême gravité, faits qui demeurent à ce stade confus", a indiqué le maire de la ville Christian Estrosi.



"J'ai immédiatement demandé au directeur général des services de les suspendre à titre conservatoire", a ajouté l'élu, en promettant que "si ces faits étaient confirmés, toutes les procédures seraient engagées pour obtenir la révocation de ceux qui auraient commis ces faits et la ville se porterait partie civile".



La garde à vue des cinq agents a été prolongée ce mardi en fin d'après-midi, a indiqué le parquet de Nice.

Rédigé par RB le Mercredi 13 Avril 2022 à 06:47 | Lu 154 fois