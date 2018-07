À Moorea, les macarons font sensation

On vivait en Polynésie il y a 25 et, en quittant le territoire on avait dit qu'on reviendrait dans vingt ans. On est revenus 19 ans et six mois plus tard"

J'ai fait beaucoup de choses, j'ai été mère de famille, responsable administration et financière, j'ai repris des études.

j'étais cliente de la Macaroulotte et, de cette manière, j'ai appris à connaître Séline, la fondatrice. Elle était cliente à l'animalerie, on a toujours bien accroché. On s'est bien entendues. J'ai découvert aussi qu'elle souhaitait passer la main car elle quittait Moorea et donc qu'elle cherchait quelqu'un pour la remplacer

Séline est passionnée de macarons. C'est elle qui l'a ouvert et tenue pendant un an. Elle a mis au point ses propres recettes, proposant une grande variété de parfums.

Ce n'est pas très grand, mais c'est très fonctionnel

car elle ne souhaitait pas que la roulotte ferme au bout de quelques semaines ou bien que le concept change

C'est un projet commun avec Érik

Je suis restée avec elle pendant une semaine pour apprendre ses recettes, m'imprégner du concept

"Le caramel beurre salé reste toute les semaines, il connait un vrai succès, on change les trois autres

Pourquoi ne pas essayer des macarons salés par exemple