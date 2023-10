À Moorea, les Bourdons poussent un cri d’alerte contre la pollution

Moorea, le 4 octobre 2023 - Depuis des années, le collectif Les Bourdons mène des opérations de nettoyage autour de l’île de Moorea. Ses membres constatent toutefois que le comportement des pollueurs ne change, pas en témoigne la découverte récente d’un nombre non négligeable de déchets dans la vallée de ‘Opunohu. Le collectif exprime son ras-le-bol. Un appel est lancé aux autorités locales ainsi qu’aux habitants pour que des opérations efficaces soient menées pour endiguer la pollution sur l’île Sœur.



Le collectif Les Bourdons de Moorea en a marre. Il dénonce les comportements anti-écologiques d’une partie de la population qui continue à abandonner ses déchets dans la nature. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir fait des efforts puisque ses membres bénévoles ont constamment mené, depuis sa création en 2019, des opérations nettoyage autour de l’île. Force est de constater aujourd’hui que les comportements ne changent pas. En témoigne la collecte, il y a quelques jours, d’un nombre non négligeable de déchets dans la vallée de ‘Opunohu. Plusieurs types de déchets ont été retrouvés comme des bouteilles en plastique, des canettes, des encombrants, de la ferraille, des tôles ou encore des appareils électroménagers. Une partie de ces ordures est actuellement exposée au public, sur le bord d’une partie de la route des ananas (située dans la vallée de ‘Opunohu). Une zone pourtant très fréquentée par les touristes étrangers. Une manière pour ces militants écologiques de mettre les pollueurs ainsi que les autorités politiques locales face à leurs responsabilités.



“C’est une honte et on n’en finit pas ! En 2018 déjà, avec (l’association) Moorea Biodiversité, on avait dégagé un site pollué bordant la droite de la route des ananas. On y avait trouvé beaucoup de ferrailles et de sacs poubelles éventrés. En 2020, avec Les Bourdons de Moorea, on a découvert le pire ! Toujours en bordure de la route des ananas, au niveau du plateau de la Bounty, une pente envahie de couches bébé sales et autres déchets. De vieilles couches étaient éventrées et se mélangeaient à la terre, mais il y avait aussi des sacs poubelles récents contenant ces mêmes couches jetables usagées ! Avec l’aide de la Direction de l’agriculture (DAG) de Moorea, ce sont plus de 6 m3 qui avaient été remontés ! En 2021, ce sont quatre autres sites, toujours le long de cette route, qui ont été dépollués, soit plus de 10 m3 !”, dénonce Muriel Raddato, membre très active du collectif Les Bourdons.



Pour ces militants, le travail ne s’arrête pas là. “Nous avions bien compris qu’il fallait continuer nos recherches : enfouis dans les pentes, recouverts par la terre avec les pluies qui s’écoulent, les plantes poussant à travers, les déchets étaient invisibles si nous n’avions pas le nez dessus ! On a revisité ces endroits nettoyés à plusieurs reprises pour vérifier qu’ils restaient propres. Et puis, Caroline, l’une de nos bénévoles, a découvert, en prospectant, d’autres sites pollués, dont une pente en contrebas du panneau en bois indicateur de l’entrée de la vallée de ‘Opunohu. Depuis début septembre, ce sont donc cinq sites supplémentaires que nous avons partiellement dépollués. Près de 3 m3 de déchets remontés des pentes !”

“On tue notre terre !” La vallée de Paopao n’est pas non plus épargnée par la pollution. “Je suis revenue en 1989 sur l’île de mes tupuna. Je suis issue de la famille Tauhiro de Paopao”, raconte Caroline, membre du collectif Les Bourdons et habitante de cette vallée. “À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de voitures ni de constructions, mais que des petites épiceries locales. Aujourd’hui, tout pousse comme des champignons ! Même les couches pour bébé poussent bien dans ma vallée et toutes sortes d’objets abandonnés par les habitants et les agriculteurs. Je suis profondément choquée que ma vallée devienne un dépotoir ! Je dis stop ! On tue notre terre ! Il faut changer vos comportements pour le bien de tous les êtres vivants (humains, animaux, plantes…) qui vivent sur cette terre. Bon courage aux futures générations. Il y a beaucoup de choses à faire”, regrette-t-elle.



Outre la pollution, l’association Les Bourdons s’inquiète également de la présence massive des petites fourmis de feu dans la vallée de ‘Opunohu. “Il fallait s’y attendre ! Avec les déchets jetés dans les pentes du domaine de ‘Opunohu bordant la route des ananas, la petite fourmi de feu est arrivée. Déjà, au niveau du conteneur rouge, un champ d’ananas était envahi. Il a été traité il y a quelques années, mais les petites fourmis de feu y sont encore aujourd’hui. Et le secteur s’est agrandi à présent. Avec les eaux de ruissellement sur les pentes, l’infestation s’accélère facilement. Que ça soit de la pollution par les déchets ou par les petites fourmis de feu, tout le monde est concerné puisque les terres agricoles et nourricières sont intoxiquées”, s’inquiète Muriel Raddato.



Face à ces constats alarmants, cette dernière fait appel aux autorités du Pays ainsi qu’aux habitants pour que des actions communes soient enfin lancées pour endiguer efficacement la pollution et le problème des petites fourmis feu à Moorea. “Il faut que cela cesse, nous avons besoin d’aide ! La DAG de Moorea et la Direction de l’environnement ont été prévenues. Bruno Rozier, le directeur de la DAG Moorea, s’est déplacé sur un site pour évaluer la problématique avec nous. Nous ne pouvons pas nous contenter de savoir, de voir… Il faut agir, maintenant ! Avec toutes les ressources possibles : commune, Pays et habitants bénévoles”, conclut-t-elle.

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 4 Octobre 2023 à 16:31 | Lu 246 fois