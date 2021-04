A Moorea, l'école ouverte pour apprendre autrement

Moorea, le 7 avril 2021 - Pendant les vacances, l’école primaire de Haapiti participe à l’opération école ouverte. Elle a choisi le thème de Pâques, et propose aux élèves un enseignement différent, moins théorique autour d’activités ludiques.



Durant ces vacances de Pâques, l’opération école ouverte est lancée dans quelques établissements (écoles primaires et collèges) du fenua. Cette opération consiste, pour la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) et pour le Vice-rectorat, à organiser en faveur des “enfants et des jeunes, qui ne peuvent partir en vacances, des activités artistiques, sportives, éducatives dans des classes volontaires”. À Moorea, l’école primaire de Haapiti l’a mise en place dans ses locaux toute la semaine depuis mardi. À cette occasion, 120 élèves, dont 100 à l’école primaire et 20 à l’école maternelle, sur les 310 inscrits pourront pratiquer plusieurs activités autour du thème de Pâques.



On y trouve par exemple une activité de projection vidéo sur la découverte de la Pâques (origine de la fête et célébration dans différents pays), une activité culinaire sur des recettes à base de chocolat ou encore des activités manuelles pour la fabrication de paniers, de lanternes et de masques (pour la chasse aux œufs). Les activités culturelles n’ont pas été oubliées avec les percussions traditionnelles ou l’apprentissage de quelques chants polynésiens.



Moins de théorie, plus de pratique



“Pendant cette semaine, les élèves évoluent dans un cadre plus relaxant. Ils peuvent apprendre des choses autrement. Certaines matières restent abstraites à leurs yeux pendant les cours scolaires. Pendant l’école ouverte par contre, ils passent vraiment à la pratique. Dans les activités culinaires par exemple, les enfants participent à l’élaboration des recettes. Il y a moins de théorie et plus de pratique”, explique Manuela Nollenberger, directrice de l’école primaire de Haapiti. Celle-ci ajoute que “le fait d’avoir des effectifs réduits, avec des groupes de dix enfants, permet de faciliter les échanges avec le tuteur et la participation des enfants. L’ambiance est plus conviviale. L’objectif est en fait d’acquérir également des compétences comme la prise de parole ou la confiance en soi.”

Après avoir arrêté pendant quelques mois ses tours dans les quartiers prioritaires de l’île sœur en raison de la crise sanitaire, le bibliobus de la bibliothèque de Moorea est également présent dans cette école ouverte de Haapiti. Il permet aux enfants de découvrir la lecture à travers plusieurs albums, avec Pâques comme fil conducteur.