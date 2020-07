A Moorea, il tente la culture pour relancer le tourisme

Moorea, le 20 juillet 2020 - Avec la reprise des vols internationaux, certains prestataires touristiques repensent leur activité. Stéphane Cholet, amoureux de la Polynésie, a choisi de miser sur la culture et propose une nouvelle façon de découvrir l'île sœur.



Stéphane Cholet, prestataire touristique à Moorea propose une nouvelle attraction : des tours en bateau pour découvrir les différentes richesses de l'île par la mer ainsi que des visites du centre Te Pu Atitia. Les initiateurs de ce projet, désireux de créer un nouveau concept, proposent à la clientèle de "rallier la terre à la mer" en faisant une excursion lagonaire de 3 heures sur la partie Nord-Ouest de l’île puis une visite du centre culturel Te Pu Atitia pour participer à des ateliers traditionnels. "À chaque fois qu’on ira sur l’eau dans la matinée, on va raconter des légendes et présenter des montagnes. En plus des explications culturelles, on répondra à des questions techniques telles que des détails sur les caractéristiques des différentes espèces de requins", explique Stephane Cholet directeur de Moorea Tiki Tour, avant d’ajouter que "dans l’après-midi, notre clientèle peut découvrir le centre culturel Te Pu Atitia en appréciant par exemple ses habitations traditionnelles et ses vestiges archéologiques. Il y aura aussi des ateliers traditionnels tels que le tressage, les percussions ou le récit de quelques légendes".



"Je suis tombé amoureux de la Polynésie française (il est arrivé en 2018, ndlr). Après avoir découvert toutes les autres îles du fenua, on a choisi l’île de Moorea pour mieux ressentir son mana. L’idée est de proposer du bonheur aux gens comme moi-même j’en ai reçu", explique encore Stephane Cholet. Ce dernier avoue que l’idée de lancer ce projet avait germé il y a un an. Mais la crise sanitaire et le contexte économique local ont quelque peu retardé son lancement. Le projet est également d’offrir prochainement ces prestations culturelles aux différentes écoles afin de faire découvrir aux élèves les différents éléments de la terre et de la mer, ainsi que les liens qui existent.