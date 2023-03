À Moorea, Édouard Fritch fait la tournée des projets

Tahiti, le 4 mars 2023 – Le président du Pays, Édouard Fritch, s'est rendu à Moorea, vendredi matin. Une visite au cours de laquelle il a inauguré les nouveaux équipements de l'hôpital de Afareaitu, participé à la pose de la première pierre du campus scolaire de Opunohu et s'est rendu sur le chantier de rénovation de l'hôtel Cook's Bay.



Le président du Pays, Édouard Fritch, était en "tournée gouvernementale", vendredi matin à Moorea. Un premier arrêt a été effectué à l'hôpital de Afareaitu, où le président a inauguré le nouveau bâtiment logistique et technique de l'hôpital. Celui-ci s'inscrit dans un programme de reconstruction de l'établissement, afin d'améliorer l'offre de soins pour les habitants de l'île Sœur. Celui-ci avait débuté par la mise en place d'une unité d'urgences. Cette seconde phase, initiée en 2013 et inaugurée vendredi, consistait à la mise en place d'un plateau technique "modernisé, accessible et aux normes en vigueur". Il comprend un pôle administratif, un pôle logistique, un centre de soins dentaires, une pharmacie, une cuisine, une buanderie et des logements pour les permanences médicales. La modernisation de l'hôpital doit encore se poursuivre avec l'agrandissement du bâtiment d'hospitalisation qui comprendra quatre chambres supplémentaires, l'amélioration de l'autonomie énergétique de la structure, de la gestion des fluides médicaux et de la gestion des déchets. Enfin, le président s'est engagé, selon un communiqué de la présidence, à mener à bien la reconstruction de la voirie, des accès et des parkings pour le public et le personnel. En marge des cette inauguration, Édouard Fritch a également procédé à la remise d'attestation à 33 guides sanitaires de l'île, chargées d'informer et de sensibiliser la population lors de la crise sanitaire liée au Covid. Par ce geste, il a souhaité "exprimer sa gratitude" envers ces "ambassadeurs de santé de terrain".



Le président du Pays a ensuite pris la direction du lycée de Opunohu, où il a participé à la pose de la première pierre du campus scolaire. En plus du lycée agricole, qui accueille chaque année 600 élèves et étudiants, le campus proposera une filière générale pour 245 élèves et une filière professionnelle pour 36 élèves. Le Pays entend ainsi "limiter les déplacements non écologiques et coûteux" des jeunes de Moorea, qui sont actuellement obligés de se rendre à Tahiti pour suivre leur cursus scolaire.

Opportunités d'emploi au Cook's Bay Enfin, la tournée s'est achevée par la visite du chantier de reconstruction de l'hôtel Cook's Bay, fermé il y a 25 ans. L'établissement catégorisé 3 étoiles, qui devrait rouvrir ses portes "très prochainement", doit venir compléter l'offre intermédiaire hôtelière avec 38 chambres. Le Pays, qui en est le propriétaire depuis 1997, insiste sur le fait que ce projet s'inscrive "dans le développement durable", avec notamment un système d'épuration par bouées activées afin de garantir une sortie des eaux de qualité baignade, ainsi que des chauffe-eaux solaires et un champ solaire complémentaire qui doivent permettre de couvrir 50% des besoins énergétiques de l'établissement. Toujours selon la présidence, l'hôtel devrait employer 35 salariés, dont 24 de Moorea.

