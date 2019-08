À Milford Sound, la montagne prend le large !

Pour y aller



Vols Air Tahiti Nui ou Air New Zealand Papeete/Auckland ; connexion au terminal domestique avec Queenstown. A l’aller ou au retour, prévoyez bien sûr un arrêt shopping à Auckland (le shopping à Queenstown étant par définition plus cher qu’à Auckland).



Pour y loger



Trois formules testées pour vous à Queenstown parmi une multitude de possibilités :

- Le Mercure Resort Queenstown,au-dessus du lac Wakatipu. Une vue imprenable. Confortable 3 étoiles excentré, parfait pour se reposer.

- Le St Moritz QueenstownMGallery by Sofitel,une luxueuse ambiance montagnarde en bordure du lac Wakatipu.

- Le Sofitel Queenstown and Spa, sans doute la formule "luxe" la plus séduisante (en centre-ville). Établissement raffiné et sophistication de très bon goût.



Pour profiter de Milford Sound



Vous ferez l'aller en bus, très confortable, les paysages étant véritablement enchanteurs (mais la route est longue !). Une fois sur place, à bord du bateau, grignotez vite au buffet pour vous installer sur le pont supérieur avant que la foule ne s’y masse. A notre avis, réservez impérativement votre retour par les airs (petit avion, ou, mieux, hélicoptère, avec dépose sur un glacier des Alpes du Sud), vous serez ainsi de retour à Queenstown aux alentours de 16h30, idéal pour un petit jacuzzi. Si vous rentrez par la route, ce ne sera pas avant 19h30, voire 20h, et vous serez vraiment épuisé.

Si vous n’êtes pas amateur de paysages et de route sinueuse, faites l’aller et retour en avion de tourisme, c’est la formule la moins fatigante.



A savoir



Il pleut plus de 6 500 mm de pluie par an à Milford Sound. Autant dire qu’il vaut mieux être prévoyant et… croiser les doigts ! Rappelez-vous que l’été, le site reçoit plus de deux mille visiteurs par jour. L’hiver, il fait certes très froid mais le temps est souvent beau (juin, juillet et août sont les mois les plus secs) et la lumière exceptionnelle. Mais il faut être couvert…