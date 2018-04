A Mayotte, la manifestation a peu mobilisé, retour progressif à la normal

Mamoudzou, France | AFP | jeudi 12/04/2018 - A Mayotte, une manifestation à l’appel de l’intersyndicale et du collectif à l’origine du mouvement de lutte contre l'insécurité a très peu mobilisé jeudi, a constaté une journaliste de l'AFP, alors que la vie sur l’île revient progressivement à la normale.



L'intersyndicale et le collectif à l'origine du mouvement social qui a paralysé l'île pendant plusieurs semaines avaient convié la "l'ensemble de la population" à "un grand rassemblement" à Mamoudzou (chef-lieu), mais la manifestation n'a réuni qu'une trentaine de personnes jeudi, essentiellement des secrétaires généraux de syndicats.

"Ce n'était pas l’objectif (de rassembler)", s’est défendu le syndicaliste Salim Nahouda auprès de l'AFP, "sinon, on n'aurait pas fait une marche escargot".

Jeudi matin, effectivement, des membres de l'intersyndicale ont mené une opération escargot de Tsararano (sud) à Mamoudzou.

"Deux actions par semaine en moyenne" et "des tournées" dans les villages afin de poursuivre la mobilisation sont prévues, a indiqué le syndicaliste.

Il s’est dit "prudent" quant aux discussions entamées entre les acteurs locaux, le nouveau préfet, Dominique Sorain et la délégation interministérielle. "Les travaux de la délégation interministérielle feront l'objet d'arbitrages le 19 avril à Matignon", a indiqué la préfecture de Mayotte via Twitter jeudi, précisant que "la remise du plan de développement pour Mayotte est prévue début mai".

A Mayotte, depuis la levée des barricades lundi, la vie revient peu à peu à la normale. Si les files d’attente devant les stations-service étaient toujours impressionnantes en début de semaine, elles ont commencé à se résorber. Les supermarchés ont également été très fréquentés ces derniers jours, notamment en raison de la levée du barrage qui bloquait le port principal de l'île et donc l’approvisionnement.

La reprise des cours a été progressive avec, lundi, dans le premier degré, 89% des écoles ouvertes, 63% des élèves présents et 70% des instituteurs à leur poste. Dans le second degré, 49% des élèves étaient présents en lycée et 75% en collège, et 70% des enseignants à leur poste, selon le vice-rectorat de Mayotte - les absences des personnels étant "principalement dues au problème d'approvisionnement en essence". Ces derniers étaient présents à 90% mardi et à 100% mercredi et l’ensemble des élèves avaient regagné leurs salles de classe mercredi, précise le vice-rectorat.