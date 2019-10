A Mayotte, 3 enfants chutent mortellement dans un puits

Paris, France | AFP | mardi 22/10/2019 - Trois enfants - une fillette et deux garçons âgés de 2, 3 et 4 ans - sont morts noyés mardi après être tombés dans un puits sanitaire situé dans la cour de leur domicile, à Longoni sur l'archipel de Mayotte, a appris l'AFP auprès du préfet.



Les enfants tombés dans ce puits un peu plus tôt, dans la matinée, avaient été remontés du puits à l'arrivée des secours, qui n'ont pu les réanimer, ont précisé les secours.

L'accident survient alors que le président Emmanuel Macron est arrivé mardi à Mayotte, avant de poursuivre mercredi son déplacement de quatre jours à La Réunion.

A l'annonce de ces décès, le chef de l'Etat a demandé à un représentant de la préfecture de présenter ses condoléances aux proches des victimes, a ajouté le préfet.