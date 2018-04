À "L’école de la vie" ... et de la création

Les enfants de la classe de Miranda Taputuarai sont ravis de l'expérience. Debout et tournant le dos au tableau blanc, ils attendent les médias. La maîtresse leur a expliqué ce qu'est une conférence de presse et ils prennent leur rôle très au sérieux. Les quatre élèves choisis comme porte-paroles ont pris place sur une chaise, derrière une rangée de bureaux d'écoliers pour répondre aux journalistes.



A la question " Qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience ?" Les réponses fusent : "chanter", "trouver des rimes", "les ateliers d'écriture" mais ce qui revient le plus souvent c'est "être avec Leo Marais". Un grand élément de satisfaction pour l'artiste, venu à la demande de la maîtresse avec beaucoup de bienveillance offrir son temps pour composer une chanson avec les élèves de la classe de sa fille Luna.



Le travail a été initié il y a quatre mois et a permis de suivre toutes les étapes de la création d'une chanson. Il a d'abord consisté à faire emerger les idées des élèves sur le thème choisi puis à structurer le tout afin de livrer le message voulu. Une approche ludique et pratique pour faire passer aux enfants des valeurs éducatives essentielles telles que le travail en groupe, le respect du travail de l'autre et l'entraide.



Le thème justement, "c'est celui d'aller à l'école" lance une petite fille blonde aux lunettes rondes, tout de suite reprise par un de ses camarades "c'est une chance d'aller à l'école parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'aller à l'école comme nous." Une chanson sur les droits de l'enfant, le respect, le joie de venir à l'école.