A Hao, Marokau paré de rose

Marokau, le 31 octobre 2024 - Il y a des atolls dont on parle peu, c’est le cas de celui de Marokau et l’occasion est toute trouvée cette semaine grâce à une action organisée dans le cadre d’Octobre rose. Une action essentielle sur un atoll touché également par des cas de cancer.





Le petit atoll de Marokau est situé à 116 kilomètres à l’ouest de Hao, à 46 kilomètres au sud-ouest de Hikueru dont il dépend administrativement, ainsi qu’à 714 kilomètres de Tahiti. L’atoll forme avec Ravahere, distant de seulement 1,8 km, ce qu’on appelle les “îles des deux groupes”. Sa population est aujourd’hui de seulement 70 âmes et subit comme tous les autres atolls un exode de sa jeunesse vers d’autres latitudes.



Dépourvu de piste d’atterrissage, on y accède par voie maritime depuis l’atoll voisin de Hikueru par “speed boat” pour une traversée de deux heures environ. La population locale y vit essentiellement de la culture du coprah et de la pêche.

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein Mais malgré la douceur de vivre sur un petit atoll paradisiaque, les Paumotu ne sont pas épargnés par la maladie. En effet, à Marokau, pour 70 habitants, on compte 10% de cas de cancer, dont trois cancers du sein. C’est ce taux important qui a motivé la mise en place d’une action publique de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, organisée cette semaine dans le cadre d’Octobre rose.



À l’initiative de l’auxiliaire de santé actuellement en mission à Marokau, Marie-Ange Keoeinui, en partenariat avec l’institut du cancer de Polynésie français (ICPF), la subdivision santé des Tuamotu-Gambier (SSTG) et les organismes locaux comme l’école, la commune et l’OPT, une journée de sensibilisation au dépistage a donc été organisée avec, au programme, une marche à travers les grandes artères du petit village de Vaiori, des ateliers de sensibilisation et de témoignages, et enfin une petite session de danse fitness pour encourager à l’exercice physique.



Une quarantaine de personnes de tous âges ont participé à l’événement qui dénote dans la quiétude habituelle mais qui a permis à beaucoup de pouvoir échanger et de pouvoir s’informer sur la maladie, ses conséquences et surtout sur les moyens mis en œuvre pour la prévenir au plus tôt.



Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 4 Novembre 2024 à 15:01 | Lu 211 fois