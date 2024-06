À Faa'a, quelques poubelles installées, mais la décharge toujours pas fermée

Tahiti, le 4 juin 2024 - La commune de Faa'a a annoncé dans un communiqué vouloir réduire ses déchets en installant vingt points d'apport volontaire (PAV), sortes de poubelles en libre accès sur la commune. Une fois de plus, la mairie, reconnue pour sa gestion calamiteuse des déchets, met la poussière sous le tapis avec des petits investissements, tout en s'accrochant encore et toujours à sa décharge de Mumuvai à Saint-Hilaire.



Faa'a veut... réduire et recycler ses déchets. Dans un communiqué de presse, la commune annonce en effet l'implantation de points d'apport volontaire (PAV), dix pour les canettes et dix pour le verre. Ces poubelles partagées seront en accès libre. Selon la mairie, ce projet aura coûté 19 millions de francs.



Mais si la mairie se gargarise de cette action, qui vise à “jeter moins, mieux sélectionner les déchets, améliorer le service à l’habitant dans un espace public de qualité et moderniser le traitement des déchets”, il n'en reste pas moins que l'installation de ces quelques PAV ne redorera pas le blason de la mairie, reconnue pour sa gestion des déchets calamiteuse, notamment avec sa décharge publique de Mumuvai à Saint-Hilaire. Une décharge qui a fait l'objet, la semaine passée, d'une énième procédure devant le tribunal administratif pour laquelle la commune d'Oscar Temaru n'a même pas pris la peine de déposer un mémoire en défense. Pour rappel, c'était l'association La Planète brûle qui avait demandé à la justice que le site soit enfin fermé par la mairie, au regard de la bombe environnementale et sanitaire qu'elle représente, alors que la commune continue jour après jour à déverser les déchets de sa population à Mumuvai, refusant catégoriquement de rejoindre le syndicat Fenua Ma.



Ces PAV ont malgré tout le mérite d'avoir été installés et contribueront certainement à un meilleur traitement des déchets en verre et des boîtes de conserve de la part de la mairie, qui met une fois de plus la poussière sous le tapis en matière d'ordures.