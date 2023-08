A Chypre, les chats recevront un traitement contre le Covid

Nicosie, Chypre | AFP | jeudi 03/08/2023 - Des médicaments inutilisés contre le Covid humain seront mis à disposition pour traiter les chats sur l'île méditerranéenne de Chypre, où des milliers de félins sont morts depuis janvier en raison d'une mutation du coronavirus, a annoncé jeudi le gouvernement chypriote.



A la suite d'une recommandation du ministère de l'Agriculture, le gouvernement a donné son feu vert pour l'utilisation de ces médicaments.



La péritonite infectieuse féline (PIF), une souche de coronavirus non transmissible à l'homme, a fait des ravages parmi la population féline de l'île.



"Les stocks de médicaments qui ont été utilisés pour traiter les cas de coronavirus humain et qui ne sont plus utilisés peuvent être mis à disposition" des félins malades, a annoncé dans un communiqué le gouvernement.



Sous forme de pilules anti-Covid, les médicaments seront fournis par les services vétérinaires.



Des défenseurs des animaux sur l'île exhortent depuis plusieurs mois le gouvernement chypriote à prendre des mesures pour endiguer l'épidémie.



Officiellement, seuls 107 cas ont été recensés dans la partie sud de l'île, chypriote-grecque, d'après les services vétérinaires du ministère de l'Agriculture.



Un nombre qui ne reflète pas la réalité selon les défenseurs des animaux. L'association des vétérinaires chypriotes estime ainsi qu'"un tiers" des chats sur l'île sont morts des suites de cette maladie.



Selon des spécialistes, il y aurait un peu plus d'un million de chats à Chypre, principalement des chats errants.



La domestication des chats à Chypre remonte à plus de 9.000 ans, les ossements d'un de ces félins ayant été découverts près de restes humains dans une sépulture.