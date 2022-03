À Arutua, le propriétaire mis en demeure de déséchouer son voilier

Tahiti, le 14 mars 2022 – Le propriétaire du voilier massif de 60 tonnes qui s'est échoué ce week-end à Arutua aux Tuamotu a été mis en demeure par le Pays de procéder rapidement aux opérations de déséchouement.



Un imposant voilier en acier de 60 tonnes et près de 20 mètres de longueur s'est échoué samedi sur l'atoll de Arutua aux Tuamotu, comme l'ont annoncé dimanche nos confrères de Polynésie la 1ère et TNTV. Dans un communiqué diffusé depuis par le JRCC Papeete, le centre de secours en mer explique avoir été contacté samedi soir vers 22h40. Le voilier "ketch" à deux mâts, identifié sous le nom Lorraine D, s'est échoué dans le sud-ouest de l'atoll, non loin de la zone d'échouement du navire chinois Shen Gang Shun immobilisé depuis mars 2020.



Samedi soir, le JRCC a pris contact avec le skipper, qui a confirmé le sinistre et demandé une assistance pour évacuer l’équipage. Le St Xavier Maris Stella IV, présent dans le secteur, a été dérouté sur place, mais n'a pas pu intervenir en raison de la position du voilier sur le platier. Le voilier, malgré́ une gite, étant stable, il a été décidé en accord avec le skipper de n’intervenir qu’au lever du jour. À 5h50, et en lien avec la mairie d’Arutua, une embarcation privée pilotée par un adjoint au maire, s'est donc rendue sur place pour récupérer les naufragés et évaluer la situation du navire. Aucune pollution n'a été constatée par l’élu et les cinq membres d’équipage ont été évacués vers le village. Une personne légèrement blessée a été prise en charge par le dispensaire.



Le propriétaire du navire, qui n'est pas assuré, a depuis été mis en demeure de procéder aux opérations de déséchouement du navire. Une opération complexe en raison de la taille du voilier… Notons par ailleurs que les opérations de déséchouement du Shen Gang Shun, initialement prévues en décembre dernier après un appel d'offres très coûteux lancé par le Pays, ont été retardées par les retards de livraisons qui touchent actuellement la Polynésie. Des opérations qui devraient néanmoins débuter dans les prochains jours.