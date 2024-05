À Arue, un Market place pour fêter Matari'i i raro

Tahiti, le 3 mai 2024 – Du 16 au 24 mai prochains, un Market place est installé à la mairie de Arue pour célébrer l'ouverture des festivités du Matari'i i raro, pour célébrer l’entrée dans la période de disette du calendrier traditionnel polynésien. Une occasion, pour la commune, de marquer un moment “fort”, tant sur le plan identitaire que culturel.



Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée vendredi matin à la mairie de Arue, la commune et le comité Vahine purotu no Arue ont présenté leur projet de “Market place” qui que doivent accueillir les jardins de l’hôtel de ville du 16 au 24 mai, afin d'ouvrir les festivités du Matari'i i raro, la saison de disette qui débutera le 20 mai. Durant cette période, le public pourra notamment visiter un village artisanal qui regroupera 28 artisans et producteurs. Une grande scène sera également installée dans les jardins de la mairie avec des animations qui seront proposées toute la journée telles que des confections de bouquets ou de couronnes.



Tel que l'a expliqué l'adjoint au maire de la commune, Jacky Bryant, en conférence de presse, vendredi, “l'idée est que le village soit toujours en activité et qu'il vive au travers de ses différentes manifestations”. “Depuis notre arrivée, nous souhaitons insister sur le fait que Matari'i i raro et Matari'i i nia sont des moments forts qui doivent être dans le calendrier de la commune et nous souhaitons qu'il y ait une participation massive.” Pour Jacky Bryant, il est important que “la population se reconnaisse dans son identité communale” afin d'“exister”. Grande première cette année : le documentaire de 61 minutes “3e Feuille” sur la médecine traditionnelle présenté hors compétition au Fifo 2024, sera diffusé le jeudi 16 mai à 18h30. Mais en attendant les festivités, les élus participeront dès le 14 mai au nettoyage des abords de la mairie.



Programme 16 mai : Ouverture des festivités de Matari'i i raro – Mise en place du village, cérémonie d'ouverture et projection d'un documentaire du Fifo, 3e feuille.

17 mai : Soirée culturelle : École de danse Aratoa, école de Himene Pupu a Tāru'u.

18 mai : Tū’aro mā’ohi

19 mai : Randonnée pédestre sur le plateau Aneane



