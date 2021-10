À Amanu, des habitants attendent l'électricité depuis 2 ans

Il y a deux ans déjà, lors de la dernière campagne électorale et notamment lors du passage à Amanu de la candidate Yseult Ferry-Butcher, devenue maire depuis, le problème des compteurs électriques a été soulevé et des engagements ont été pris afin d’y remédier. Depuis, des maisons sont sorties de terre à Amanu mais toujours pas de compteur à l’horizon. Aujourd’hui pour eux cette électricité devient vitale, une véritable préoccupation quotidienne.



Ce sont donc à présent sept foyers qui ne sont pas reliés à l’électricité et attendent des réponses à leurs nombreuses demandes par courrier, par email, ou via le maire délégué de Amanu. La dernière réponse reçue date de juillet, il y a quatre mois. La commune de Hao leur assurait que les compteurs arriveraient par le prochain bateau. Depuis, une bonne dizaine de bateaux sont passés et toujours pas de compteur. Ni de réponse de la part de la commune, comme l'explique Mélodie, une habitante de Amanu concernée par ce problème : “Cela fait onze mois donc presque un an qu’on a fait la demande à la commune de Amanu-Hao de nous fournir de l’électricité et aujourd’hui toujours rien. Les bateaux passent et repassent et toujours rien. Mes courriers à la commune restent sans réponse, à un moment donné il faut répondre à nos demandes. On essaie tous de chercher un moyen pour avoir de l’électricité comme si on cherchait de l’or ! Pouvez-vous vous imaginer une seule seconde sans électricité et ce pendant près de deux ans, en 2021 ?” Contactée, la commune n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant.