À 10 ans, l’école de danse Li Yune donne son 1er gala

TAHITI, le 27 juillet 2020 - Yvette Cheong a fondé l’école de danse chinoise Li Yune il y a dix ans. Pour "marquer le coup", elle propose un gala au Grand théâtre de la maison de la culture. Sur scène, ses élèves évolueront avec des danseuses et danseurs de l’école Maktub, ceux de l’école Etuahi, avec les All in one et Erwan Covic. Le public aura par ailleurs la chance d’entendre Tommy Yeung jouer du violon chinois.



" C’est la première fois que l’école présente un gala. Mais cela fait dix ans qu’on existe et j’ai voulu marquer le coup ", raconte Yvette Cheong, épouse Amoux. L’école s’appelle Li Yune et compte, selon la période, entre trente et quarante élèves qui ont de 3 ans à 70 ans. Jusqu’alors elle ne donnait des représentations qu’à l’occasion des festivités du nouvel an chinois, au temple Kanti.



Sur scène, ils seront une cinquantaine le jour J. Il y aura également un instrumentiste, Tommy Yeung. Il joue du violon chinois depuis deux ans. Yvette Cheong l’a sollicité pour qu’il interprète deux morceaux (voir encadré).



Le spectacle se déroulera en deux parties. D’abord le spectateur entrera dans un monde féérique avec la légende de Butterfly lovers. "Cela sera surtout des démonstrations de ce que les filles apprennent à l’école", précise Yvette Cheong. Elles présenteront notamment ce qu’elles ont retenu du stage effectué à San Francisco en février.



La danse chinoise se divise en deux catégories. Les danses traditionnelles de différentes régions du pays ou bien la danse classique qui rappelle des mouvements de gymnastique.



En deuxième partie, l’école, avec les All in one, des élèves de l’école Maktub et de l’école Etuahi, racontera une histoire. " Nous irons à la rencontre d’un amour interdit entre un Général et une Princesse. Entre séduction, jalousie et combats, ils devront faire face aux épreuves mais leur amour sera plus fort et restera éternel. "



Erwan Covic a également été invité à participer au spectacle. Il partage son temps entre la Polynésie et le Temple Shaolin en Chine. Il fera des démonstrations de son art, devenu philosophie de vie.



Yvette Cheong danse depuis toute petite. Elle a fréquenté l’école chinoise du Koo Men Tong. " J’avais pour professeur Rose Yao et avec elle, de fil en aiguille, j’ai découvert la danse, puis l’enseignement de la danse. "



Elle a fait des stages à Taïwan pour parfaire sa pratique avant de songer à ouvrir son école à Tahiti. Avec ses élèves, elle s’apprête à vivre un grand moment en dévoilant des disciplines encore confidentielles.