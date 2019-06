95,05% des stagiaires du RSMA ont trouvé un travail en 2018

PAPEETE, le 4 juin 2019. Le taux d’insertion des stagiaires du RSMA a atteint 95,05% en 2018 contre 82,44% en 2017.





Le conseil de perfectionnement du RSMA-Pf s'est réuni mardi. Ce rendez-vous annuel a pour objectif de dresser le bilan des actions menées par le régiment et de présenter les nouvelles orientations pour adapter les formations proposées aux politiques locales de l’emploi et d’insertion professionnelle et répondre aux besoins du marché du travail.



Implanté depuis 30 ans sur le fenua, le RSMA-Pf est un acteur de premier plan de la politique de formation et d’insertion professionnelle, qui propose à des jeunes âgés de 18 à 25 ans, 23 filières de formation basées sur la pédagogie d’éducation militaire.



Le bilan de l’année 2018 est positif puisque le taux d’insertion a été de 95,05% contre 82,44% en 2017. Plusieurs expérimentations ont été menées, notamment la mise en place d’un module « langue et culture polynésienne » dans la formation académique des volontaires stagiaires, ou encore la mise à disposition de psychologues par la direction générale de l’éducation et des enseignements (DG2E) pour renforcer auprès de certains volontaires le suivi médical, psychologique et social. Ces expérimentations ont été jugées concluantes.



Le conseil de perfectionnement a validé la poursuite de ces expérimentations ainsi que les orientations proposées pour l’année 2019-2020, parmi lesquelles figurent notamment la mise en place d’une formation temporaire annuelle « techniciens en boucherie » adaptée à la grande distribution ou encore, l’acquisition prochaine d’un bus auto-école pour inclure le permis bus dans la formation « conducteur tous transport ».