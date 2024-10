9,5 kilos de cocaïne saisis en mer

Tahiti le 27 octobre 2024. Près de 10 kilos de cocaïne ont été saisis en mer jeudi.





Jeudi dernier, sur réquisitions du parquet de Papeete, les enquêteurs de la Section de recherches de Papeete et de l’antenne de l’OFAST, renforcés par l’antenne GIGN, une équipe cynophile du PSIG de Faa’a, la brigade nautique de Papeete, la cellule d’identification criminelle du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française lors d’une fouille de sûreté ont découvert 9,5 kg de cocaïne caché sur un voilier. Une information que nos collègues de TNTV avait divulgué vendredi.



Une enquête flagrante a été ouverte par le parquet de Papeete pour infractions à la législation sur les stupéfiants : importation, transport, détention, acquisition sans autorisation de cocaïne.



Le skipper de nationalité néo-zélandaise a été placé en garde à vue. La drogue a été saisie. L’enquête est confiée conjointement à la section de recherches et à l’antenne OFAST. Les investigations se poursuivent. L’ auteur de ces faits de trafic de cocaïne encourt les peines suivantes : dix ans d'emprisonnement et 895 millions de francs.



Cette enquête judiciaire illustre une fois de plus, dans le prolongement de 7 affaires d’importation de cocaïne par voilier depuis 2016-2017, l’engagement sans faille des magistrats du parquet de Papeete, des forces de sécurité intérieure et de tous les acteurs en charge de lutte contre le narco-trafic dans le Pacifique.



Pour conclure, l’interception de ce 8ème voilier confirme que la Polynésie française demeure un point de passage d’une route maritime empruntée par les narcotrafiquants à partir de l’Amérique Latine en vue d’écouler la cocaïne dans les pays de la zone sud-pacifique voire en Asie.