900 perles volées cachées dans des soutiens-gorge

PAPEETE, le 21 janvier 2019 - Les douaniers de Faa'a ont fait une belle trouvaille le soir du jour de l'an. Ils ont trouvé près de 900 perles dans les sous-vêtements de deux employées d'une ferme perlière, d'origine chinoise. Ces dernières avaient dérobé ces perles à la ferme qui les employait.



Peu avant minuit, le soir du 31 décembre, les agents de la douane de Faa'a contrôlent deux femmes d'origine chinoise, qui s'apprêtent à rejoindre leur pays, par le Japon. Et ils découvrent des perles cachées dans les sous-vêtements de ces dames.



" Les agents ont, suite à un signalement précis de la direction de la police aux frontières (PAF), procédé à une fouille minutieuse des deux ressortissantes chinoises. Les sous-vêtements de la première personne renfermaient 561 perles et 27 keishis. La seconde personne transportait par le même procédé de dissimulation 346 perles. Les marchandises de fraude, constituées de perles de grandes qualités et de très haute valeur, ont été saisies ", indique un communiqué.



Un expert estimera prochainement la valeur du butin. Depuis cette malheureuse affaire, le propriétaire de la ferme perlière a déposé une plainte auprès de la justice. L'instruction suit d'ailleurs son cours.



Et le communiqué de la direction régionale de la douane et de la police aux frontières de rappeler : " Le commerce des perles est strictement encadré en Polynésie française. Ces mesures visent à asseoir une traçabilité des perles et une protection de la filière essentielle à l'économie polynésienne. La douane apporte sa contribution au contrôle de la filière perlière, notamment à l'exportation puisque ces produits sont soumis à des formalités particulières. "