900 grammes d'ice saisis dans un colis

Tahiti, le 15 juin 2022 – Un homme de 43 ans a été interpellé le 10 juin dernier à Faa'a après s'être fait envoyer un colis dans lequel se trouvaient 900 grammes d'ice. Déféré devant le procureur de la République mardi, l'individu a ensuite été placé en détention provisoire. Il sera jugé en comparution immédiate le 21 juillet.



Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour trafic de stupéfiants, les enquêteurs de l'office anti-stupéfiants (OFAST) de Papeete et de la direction territoriale de la police nationale ont procédé, le 10 juin dernier à Faa'a, à l'interpellation d'un individu de 43 ans. L'homme a été arrêté quelques jours après que les forces de l'ordre ont saisi un colis qu'il s'était fait envoyer des États-Unis, et dans lequel étaient cachés 900 grammes d'ice.



Au terme de 96 heures de garde à vue mardi, le quadragénaire a été déféré devant le procureur de la République puis présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire à Nuutania. L'homme sera jugé le 21 juillet en comparution immédiate à délai différé.