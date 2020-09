90 millions de Fcfp détournés à l’antenne de l’Équipement de Moorea

Renvoyé une première fois en janvier dernier, le procès portant sur ces trois ans de magouilles s’est ouvert mardi matin devant le tribunal correctionnel. Outre Michael Vanaa, étaient également poursuivis l’élue Tahoeraa à l’assemblée et maire déléguée de Paopao élue sur la liste du Tapura, Vaiata Friedman, son mari et sa nièce, plusieurs autres entrepreneurs, deux agents de la subdivision de l’Équipement de Moorea ainsi que l’ancien directeur de l’Équipement, Jean-Paul Le Caill.



Premier des dix prévenus à avoir été entendus par le tribunal, le mari de Vaiata Friedman, Moana Friedman, a reconnu les faits de faux, usage de faux, d’escroquerie et de corruption active qui lui étaient reprochés. Gérant "de fait" de l’EURL Moana, commerce spécialisé dans la vente de fournitures en tous genres, et de la SARL Heimana construction, l’homme a reconnu qu’il avait émis de fausses factures à la demande de Michael Vanaa afin de constituer une "cagnotte" qui permettait à ce dernier de venir se servir dans le magasin. Chaque mois, Vaiata Friedman, ou sa nièce, remettaient des enveloppes de 200 000 Fcfp à Mickhael Vanaa. Lors des perquisitions effectuées au siège des deux entreprises, les enquêteurs avaient découvert que 2800 m3d’agrégats avaient été livrés pour 8000 m3 facturés. Ils avaient surtout remarqué que, sur les 106 millions retirés en numéraire par Moana Friedman entre 2013 et 2016, seuls 40 millions avaient été retracés, le reste ayant disparu. Interrogé sur les écoutes téléphoniques qui mettaient son épouse en cause, Moana Friedman a réaffirmé que cette dernière n’était absolument pas au courant de l’escroquerie. Alors qu’il semblait mal à l’aise, le président du tribunal s’est montré compréhensif : "Lorsque l’on écoute ces enregistrements Monsieur, on voit que votre femme était en train de contrecarrer l’enquête. Mais je comprends que ce n’est pas simple pour vous, c’est votre femme et elle est une élue du territoire."



Poursuivie pour recel de bien provenant d’un délit, c’est-à-dire pour avoir bénéficié des fonds détournés par son mari, Vaiata Friedman a soutenu lors de son audition qu’elle n’avait rien à se reprocher. "Cette politique de corruption, qu’avez-vous à en dire ? Puisque vous êtes élue, vous devez avoir une opinion", a tenté le président du tribunal. Réponse laconique de l’intéressée : "Je n’étais pas du tout dans les affaires". Tous les autres entrepreneurs ont ensuite défilé à la barre et ont unanimement rappelé que la direction de l’Équipement représentait un gros client pour leurs entreprises en minimisant cependant les accusations qu’ils avaient pu porter contre Michael Vanaa devant les enquêteurs. À la barre, la gérante de la société Tahiti Terrassement a évoqué une réunion qui aurait eu lieu en 2015 entre des entrepreneurs et Michael Vanaa. Constatant que ces derniers étaient mécontents de ne pas avoir été payés après être intervenus à la suite d'intempéries, Michael Vanaa aurait appelé son supérieur hiérarchique, Jean-Paul Le Caill, qui lui aurait dit de se "débrouiller". C’est de cette manière que plusieurs entrepreneurs s’étaient défendus lors de l’enquête, en indiquant qu’ils avaient accepté de faire de fausses factures afin d’être payés pour des factures antérieures. Sauf que le système existait bien avant ces fameuses intempéries…



Au terme de plus de dix heures d’audience, le procureur de la République a requis quatre ans de prison dont deux avec sursis assortis d’un mandat de dépôt à l’encontre de Michael Vanaa. Deux ans de prison avec sursis ont été requis contre Vaiata Friedman et un an de sursis à l’encontre de Jean-Paul Le Caill.