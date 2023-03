9 réservistes pour la police nationale

Tahiti le 24 mars 2023 – Au terme de cinq semaines de formation, neuf Polynésiens ont reçu leur diplôme de réserviste vendredi au centre de formation de la police nationale de Papeete.



Le commandant Luc Roattino, chef du service territorial au recrutement et à la formation de la police nationale en Polynésie française, a remis vendredi le diplôme de réserviste à neuf Polynésiens. La cérémonie s’est déroulée au centre de formation de la police nationale de Papeete. Avant d’être décorées, les nouvelles recrues ont suivi une formation de cinq semaines.

« C’est une grande fierté, c’est la première promotion qui est formée sur la Polynésie française. Le dispositif n’existait pas au fenua pour la police nationale », soutient le commandant Luc Roattino. Les neuf réservistes seront mobilisables par la police nationale « à tout moment pour n’importe quel événement et à raison de 90 jours par an ». Seul critère requis pour devenir réserviste au sein de la police nationale : avoir entre 18 et 67 ans. « Il faut tout de même être en bonne santé. Dans le jargon on parle aussi de constitution robuste », conclut le commandant Luc Roattino.