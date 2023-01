9 nominations pour Pacifiction

Tahiti, le 25 janvier 2023 – Tourné entièrement à Tahiti, le film d’Albert Serra, Pacifiction, a été nommé dans neuf catégories différentes pour la 48e cérémonie des César, le 24 février prochain.



Pacifiction – Tourment sur les îles, le film d’Albert Serra, entièrement réalisé à Tahiti, aura une nuit mouvementée le 24 février prochain. En effet, le long métrage, avec entre autres Benoît Magimel, a reçu neuf nominations pour la 48e cérémonie des César. C’est même la troisième œuvre la plus sélectionné après l’Innocent et La nuit du 12. Le film sera donc nominé dans les catégories : meilleur film, meilleur acteur, meilleure réalisation, meilleurs costumes, meilleurs décors, meilleure photographie, meilleurs effets visuels, meilleur son et meilleure musique originale. Pacification avait déjà reçu le 30 novembre dernier le prix Louis Delluc.