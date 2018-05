9 -Teareva Winkelstroeter

Pourquoi te présentes-tu? Je me suis présentée à l'élection de Miss Tahiti comme un challenge. A la base je suis quelqu'un de très réservée. J'ai voulu prendre plus confiance en moi et surtout vivre cette belle aventure que toutes les Polynésiennes rêvent de vivre.



Quelles sont tes passions? J'ai pratiqué pendant un moment le tir à l'arc avec mon père, ainsi que la danse tahitienne. Mais comme j'ai dû partir au Canada pendant un an, j'ai dû arrêter le tir à l'arc. Je continue le sport, mais plutôt la course à pied ou aller à la salle.



Que fais-tu dans la vie? Aujourd'hui j'ai terminé ma licence d'information et communication. Pour plus tard, j'aimerais devenir chargée de communication et me tourner plus vers l'événementiel. Donc Miss Tahiti est très bon entrainement !