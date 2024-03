85 opérations communales en 2024

Tahiti le 5 mars 2024. Le Comité des Finances Locales (CFL) s’est tenu la semaine dernière sous la coprésidence du haut-commissaire de la République, Éric Spitz, du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson et du maire de la commune de Tumaraa, Cyril Tetuanui.



Les membres du comité ont voté le budget 2024 qui arrête notamment la liste des projets communaux et intercommunaux financés par le FIP et la répartition des dotations annuelles entre l’ensemble des communes.

Pour 2024, les ressources du FIP sont de 24,808 milliards de francs, alimentées à hauteur de 22,861 milliards de francs par le Pays et de 1,947 milliard de francs par l’Etat.

Le FIP constitue la principale ressource financière annuelle des communes, en soutien de leurs dépenses de fonctionnement mais aussi de nombreux projets d’investissement.

Les dotations libres d’emploi versées aux communes atteignent 17,172 milliards de francs avec une hausse de 833 millions de francs par rapport à 2023. En effet les membres ont souhaité accroitre le niveau de ressources des communes en 2024 dans une démarche de soutien à l’attractivité de la fonction publique communale pour les agents communaux (hausse du point d’indice et mise en place d’un nouveau régime indemnitaire) et de prise en compte des conséquences du recensement de 2022.

Le FIP finance également, par l’octroi de dotations pour des opérations spécifiques, des projets d’investissements structurants pour les communes, qui ont aussi un effet levier sur l’attractivité économique et l’emploi local.

85 nouvelles opérations ont été programmées pour un montant total de 2,517 milliards de francs (hausse de 345 millions de francs par rapport à la programmation 2023). Ces projets s’ajoutent aux 200 autres engagés les années passées et toujours en cours de réalisation.

Ces investissements concernent en premier lieu des opérations d’alimentation en eau potable (AEP), qui représentent 34,2 % des crédits mobilisés, mais également des opérations relevant du domaine de la construction de bâtiments scolaires et de la protection civile (caserne de pompiers, équipements incendie-secours).