800 élèves sur scène pour le gala du Conservatoire

PAPEETE, le 26 avril 2018. Le gala du Conservatoire artistique de la Polynésie française, Te Fare Upa Rau, aura lieu le 16 juin.





Toutes les élèves de la section des arts traditionnels du Conservatoire artistique de la Polynésie française seront sur la scène de To'ata le 16 juin. Le public pourra notamment voir le travail des élèves des classes de 'ori tahiti. Les enseignants chargés de cette discipline - Vanina Ehu et Erena Uura, Toanui Mahinui, Moon, Hinavai et cette année Orlane - ainsi que leurs jeunes assistantes, devront gérer de multiples chorégraphies et tableaux correspondant aux classes d'âge, soit plus de 600 élèves, qui constituent le contingent d'artistes le plus important de ce Gala. Les jeunes danseurs et danseuses de quatre ans auront l'honneur d'ouvrir les tableaux consacrés à la danse.



Comme leurs aînés, ils danseront et chanteront sur le thème " Te Papa a Tu a-Tua". Ce thème a été rédigé par Patrick Amaru, auteur reconnu et récompensé à plusieurs reprises hors du Heiva i Tahiti. Il a choisi de mettre en lumière le mythe de la création, de l’attachement à la terre, du lien entre les civilisations. Les textes de l'auteur sont des hommages vibrants à l’apprentissage, au partage des connaissances, à la transmission d’une culture vivante et une invitation à vivre pleinement la culture polynésienne.



Les places de ce spectacle grandiose sont mises en vente à la billetterie de la Maison de la culture (et en ligne) au tarif de 1500 XPF (tribune principale), 1000 XPF (tribunes latérales) et 500 XPF (enfants)