800 000 francs pour vos idées : c'est parti pour la StartupCup

"soutenir les initiatives ayant la capacité à minimiser la consommation d'énergie pour un même service rendu".

"C’est une coopétition ! Une “compétition” car à la fin, la meilleure idée de Startup sera récompensée. Et aussi de la “coopération” car elle vous permet de travailler en équipe pluridisciplinaire, de mettre en avant l’expérience et les compétences de chacun et de construire des projets ambitieux."

PAPEETE, le 17 avril 2018 -Si vous avez des idées à revendre mais qu'il vous a toujours manqué un petit quelque chose pour lancer votre propre entreprise innovante, ce concours est fait pour vous. La StartupCup Polynésie (nous vous la présentions en mars), organisée par l'incubateur PRISM de la CCISM et quatre grosses entreprises locales, vous propose des prix allant de 150 000 à 500 000 francs pour récompenser les meilleures idées et aider à les transformer en réalité. Et les inscriptions sont enfin ouvertes !L'organisation du concours se fera en trois étapes :inscriptions sur la page Facebook "StartupCup Polynésie" ou sur le site www.startupcup.pf. organisation de 8 ateliers d'émergence d'idées à travers la Polynésie (en pratique, quatre ateliers dans les communes de Tahiti, mais aussi à Raiatea, Moorea, Rangiroa et Nuku Hiva). En 4h et avec l'aide d'un coach de PRISM, les participants construiront leurs équipes, discuteront d'un problème qu'ils ont identifié dans nos îles, puis créeront leur idée de solution innovante. Chaque atelier d'une demi-journée pourra accueillir 50 participants et fera émerger le meilleur projet de la commune, sélectionné par un jury local.grande finale à Papeete. Les 8 équipes sélectionnées à l'issue des ateliers se verront offrir un voyage tous frais payés à Papeete pour participer à une grande finale publique.La meilleure équipe remporteraet un accompagnement d'un an dans l'incubateur de startup PRISM, tout ce qu'il faut pour faire de son projet une réalité. L'équipe qui séduira le plus les spectateurs de la finale remporteraEnfin, du nouveau par rapport à l'annonce faite début mars : una été ajouté, doté depar EDT Engie pourComme l'explique le site de l'organisation, ce format de concours est très particulier :Tout un programme !