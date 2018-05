8- Tihina Ropiteau

Pourquoi te présentes-tu? J'ai 25 ans, donc c'est la dernière année où je peux me présenter. Et comme suis arrivée à un carrefour dans ma vie où je travaille, je suis posée, je suis disponible pour Miss Tahiti.



Quelles sont tes passions? Mes passions... Par rapport à mon travail j'ai très peu de temps pour mes passions, et en ce moment je suis occupée exclusivement par Miss Tahiti. Je suis quelqu'un de très organisée, j'aime préparer les choses en amont.



Que fais-tu dans la vie? Je travaille chez Air Archipel au bureau de navigabilité, à la zone nord de l'aéroport, c'est un travail plutôt dans la technique.