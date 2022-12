700 athlètes attendus aux Jeux des Marquises à Ua Pou

Ua Pou, le 11 décembre 2022 - Quelque 700 athlètes s'affronteront à Ua Pou lors des Jeux des Marquises Nord du 12 au 16 décembre. Ils se rencontreront lors des compétitions de volleyball, basketball, surf, pétanque, football, futsal, tennis, tennis de table, va'a mais aussi, pour la première fois, tū'aro mā’ohi.



Ua Pou accueillera cette semaine les Jeux des Marquises Nord. 700 sportifs venus des îles de Hiva Oa, Ua Huka, Fatu Hiva, Nuku Hiva et de l'île hôte, Ua Pou, s'affronteront dans les différentes disciplines : volleyball, basketball, surf, pétanque, football, futsal, tennis, tennis de table, va'a. Cette 4e édition de la rencontre sportive inter-îles compte une nouveauté cette année avec les tū’aro mā’ohi et pour la première fois des épreuves de sport traditionnel au programme : courses de porteurs de fruits ; lever de pierres ; ou encore course d'échasses.

Les délégations ont commencé à arriver de leurs îles respectives depuis samedi, tandis que la sélection U16 de football féminin doit également faire le voyage depuis Tahiti.



L’ouverture officielle des Jeux des Marquises Nord 2022 aura lieu mardi soir sur le site Taku’ua au centre du village de Hakahau. La clôture est prévue après les finales de vendredi. Cette grande rencontre sportive est vouée à avoir lieu chaque année dans le nord de l’archipel tantôt à Nuku-Hiva, tantôt à Ua Pou. La dernière édition ayant eu lieu à Ua Pou était en 2018, celle de 2020 a dû être annulée à cause du Covid-19.



Selon Étienne Kohumoetini, président du comité sportif organisateur de la rencontre, l’objectif est de réunir toutes les disciplines déjà pratiquées dans les trois îles mais aussi de relancer celles pour qui les gens perdent de l’engouement. Les disciplines fortes sont bien évidemment le football et le volleyball mais les organisateurs comptent bien pouvoir faire revenir le handball, par exemple et renforcer le tennis et le tennis de table.



Surf en baie de Hakahau



Cette année, le surf attire une quinzaine de participants et tout le monde croise les doigts pour que la houle soit favorable dans la baie de Hakahau. À défaut, les athlètes devront s’essayer aux vagues sur le littoral des vallées voisines de Aneou ou de Hakamoui. Cet événement sportif qui prend aujourd’hui de l’ampleur est réalisé grâce au financement des communes et aussi, cette année, à celui de l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française. Étienne Kohumoetini et tout son comité ont bon espoir que le sud de l’archipel organise aussi ses Jeux afin de pouvoir, à l’avenir, faire un événement sur tout l’archipel et pourquoi pas, voir évoluer une rencontre où tous les athlètes de Polynésie française pourront participer. Enfin, tout le monde est soulagé que la pluie se soit enfin invitée à Ua Pou en ce début de mois de décembre. Une situation qui permet d’écarter toute crainte de pénurie en eau. La population s’affaire, contente d’accueillir ses voisins pour un événement qui participe à l’économie de l’île et fait travailler de conserve, agriculteurs, pêcheurs, magasins, loueurs de voitures et autres activités commerciales. Un rendez-vous bienvenu sur l'île de Ua Pou qui vient tout juste de récupérer une liaison régulière aérienne avec l’archipel.