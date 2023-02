7 ans ferme pour 700 grammes d'ice

Tahiti, le 27 février 2023 - Le tribunal correctionnel a condamné, vendredi soir, les six personnes jugées la veille en comparution immédiate pour des faits de trafic d'ice et de blanchiment. Les principaux prévenus ont écopé de peines comprises entre quatre et sept ans de prison ferme.



Au terme de l'audience de comparution immédiate qui s'est tenue jeudi, le tribunal correctionnel a rendu son délibéré vendredi soir dans l'affaire portant sur l'importation de 700 grammes d'ice en avril 2022 ainsi que sur la revente de cette drogue et le blanchiment de l'argent issu du trafic. Sur les six personnes jugées –quatre hommes et deux femmes– trois mandats de dépôt ont été prononcés. Le tribunal a ainsi condamné le couple qui s'était rendu aux États-Unis pour importer 700 grammes d'ice à cinq ans de prison dont un avec sursis. L'homme qui avait revendu la drogue à Tahiti, déjà condamné dans le cadre de l'affaire Sarah Nui à cinq ans de prison ferme, a quant à lui cette fois écopé de sept ans de prison ferme. Son frère, qui avait blanchi 27 millions de Fcfp issus de la revente de la drogue en achetant des choses aussi diverses que variées telles qu'une rôtissoire ou des voitures, a été condamné à trois ans de prison ferme. Les prévenus ont dix jours pour faire appel.