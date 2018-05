7- Tehani Amaru

Pourquoi te présentes-tu? Si je me présente, c'est que je me suis lancée ce défi. J'aurais voulu me présenter les années précédentes, mais à cause de mes études j'y ai renoncé. Donc maintenant que je suis diplômée, c'était le moment !



Quelles sont tes passions? J'aime aller à la plage, sortir avec mes copines, aller au cinéma et dès que je peux je voyage, j'adore voyager. Mon pays préféré, ce sont les États-Unis.



Que fais-tu dans la vie? Je suis sage-femme depuis 2017, je travaille à l'hôpital de Taaone en CDD.