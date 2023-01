6e procès pour le mari violent

Tahiti, le 12 janvier 2023 – Lors de l’audience de comparution immédiate de jeudi, une affaire de violence conjugale et d’agression sexuelle a été renvoyée. Le prévenu a été placé en détention provisoire.



Une affaire de violence conjugale et d’agression sexuelle, ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, a été renvoyée au 2 mars prochain, lors de la séance de comparutions immédiates de jeudi. Les faits ont été commis dans la nuit du 12 au 13 novembre dernier, en présence des enfants du couple, qui n’ont cependant pas assisté à la scène. L’homme aurait tenté d’agresser sexuellement sa femme, avant de la frapper. Il s’est défendu à la barre en évoquant “l’alcool et la jalousie” comme déclencheur de ses crises de violences. Le prévenu possède déjà un casier judiciaire bien rempli avec sept condamnations, dont cinq pour violences conjugales, toutes à l’encontre de la même victime, sa femme. Il a d’ailleurs déjà écopé de plusieurs peines de prison, 33 mois en tout. Depuis les faits de novembre, le prévenu ne vivrait plus avec sa femme selon ses dires, et limiterait les contacts à des remises d’argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. L’affaire a été renvoyée au 2 mars prochain, tandis que l’homme a été placé en détention provisoire en attendant son procès.