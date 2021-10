66% des plus de 12 ans complètement vaccinés au fenua

Tahiti, le 26 octobre 2021 - 66% des Polynésiens de plus de 12 ans présentent un schéma vaccinal complet, ce mardi, tandis que 156 909 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid depuis le 18 février.

Aucun décès suite à une infection par le coronavirus n'est à déplorer depuis huit jours sur le territoire, avec un bilan qui demeure à 635 morts depuis le 10 septembre 2020.

On compte cependant encore sept personnes hospitalisées en service de réanimation, parmi les 23 hospitalisations en cours, mardi. Sept nouveaux cas Covid ont été dépistés au cours des dernières 24 heures, sur l'ensemble du territoire où 33 personnes sont toujours considérées comme cas "actifs".



le Mardi 26 Octobre 2021 à 12:42 | Lu 288 fois