66 ampoules injectables de stéroïdes et 1346 cachets d'anabolisants saisis par la douane

Ces produits ont été découverts le 11 septembre dernier, lors d'un contrôle de dédouanement.Les agents du bureau de douane du port de Papeete aidés par leurs collègues de la brigade, ont sélectionné un colis en provenance de France et à destination d'un habitant de Moorea.Intrigués par la présence, dans le paquet, de produits qu'il n'est pas coutume de trouver dans le fret postal, les douaniers ont poursuivi leurs investigations.Et leur intuition était bonne, puisqu'à l’intérieur des emballages, mêlés à cette marchandise, ils ont découvert 66 ampoules injectables de stéroïdes et 1 346 cachets d'anabolisants. Les analyses effectuées en métropole, ont confirmé le caractère médicamenteux des marchandises découvertes. Le contenu a donc été saisi par les agents de la douane du port de Papeete, et le destinataire devra s'acquitter d'une amende de 50 000 francs.Cette saisie est la plus importante jamais réalisée par la douane, depuis celle effectuée par les agents de Faa'a, le 6 décembre 1017, où 852 comprimés d'anabolisants et 1 flacon de stéroïdes avaient été trouvés dans un colis contenant des sachets de compléments alimentaires.Ce type de produit est généralement utilisé dans les milieux sportifs et, plus particulièrement, du culturisme. Les anabolisants sont des substances dopantes très recherchées par les sportifs de haut niveau. Ils ont la particularité d'avoir de nombreux effets indésirables et de provoquer notamment des cancers. Vous trouverez ici des précisions sur leur dangerosité.