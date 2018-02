61 bons d’aides en matériaux remis

PAPEETE, le 1er février 2018. Le ministre du Logement et président du conseil d’administration de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Jean Christophe Bouissou, accompagné du directeur général de l’OPH, Moana Blanchard, a remis, jeudi, au siège de l’OPH à Pirae, des bons d’aides en matériaux à 61 familles des communes de Faa’a, Punaauia et Paea.



L’ensemble de ces bons représentent un montant d’aide global de 36 847 000 Fcfp.

L’objectif des programmes AAHI est de rénover l’habitat individuel dans toutes les îles de la Polynésie française, par la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité des logements, notamment en renforçant leur salubrité, leur solidité et leur étanchéité, ainsi que le confort de ses habitants.

De plus, deux familles résidentes de la commune de Pirae ont reçu les clés de leur fare OPH. Pour bénéficier de leur fare, ces familles ont réglé une participation moyenne de 207 000 Fcfp calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge. Le montant global de la subvention publique s’élève, pour ces deux fare, à environ 15 millions Fcfp.

A noter que le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, remettra 45 bons AAHI et 15 clés de Fare OPH ce vendredi à Taravao.