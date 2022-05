600 sportifs à la Vakaiki de Ua Pou

Ua Pou, le 26 mai 2022 - 600 sportifs se rencontrent actuellement à Ua Pou à l'occasion de la Vakaiki, événement organisé par le chanteur, coach de va’a mais également fervent défenseur de la culture marquisienne, Rataro.



Les rues du village de Hakahau à Ua Pou ne sont jamais aussi animées que lors de la manifestation culturelle et sportive Vakaiki qui a lieu chaque année, sauf peut-être lors du Matava’a o te Henua Enana, le Festival des arts des îles Marquises… tous les 12 ans. Le Covid avait eu raison de la dernière Vakaiki, pendant une courte période qui semble déjà bien lointaine au vu des festivités auxquelles tout le monde se presse d’assister.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée mercredi en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Naea Bennett, arrivé lundi pour l’occasion accompagné de son conseiller technique, Gérald Huioutu, du directeur de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) Ariitea Bernadino, la chargée de communication Vanessa Pagnon. Le maire de Nuku Hiva et président de la Codim Benoit Kautai, était également présent tout comme Jacky Bryant, Tauhiti Nena et Etienne Tehaamoana, en tournée à Ua Pou pour les législatives. La chanteuse Kauana a dévoilé en exclusivité son nouveau titre Hakamaakau accompagnée des danseuses du groupe Kapa Mai. Puis l’école de 'ukulele de Nuku Hiva a démontré son savoir-faire et le public a été séduit par la magnifique voix de Anui, de Bora Bora, vainqueur du concours Nescafé star 2021.

Côté sport, c'est le volley-ball qui rassemble le plus d’athlètes, avec cette année des équipes de Ua Pou, Nuku Hiva, Hiva Oa, Tahiti mais également de Bora Bora qui ont commencé à s’affronter dès samedi dernier. Les finales cadets et seniors ont lieu le vendredi, juste avant la clôture de l’événement. Le tennis est également très représenté avec des sportifs de Nuku Hiva, Ua Pou et Tahiti avec le Club Phénix. Les demi-finales ainsi que les finales ont lieu également vendredi. Les enfants sont mis à l’honneur cette année à Ua Pou, ils participeront à des courses de va’a en épreuves couloir, vendredi à partir de 9 heures. Des enfants venus de Bora Bora vont également participer aux courses. L’épreuve de V1 des seniors débutera plus tôt vendredi, à 7h30 avec des rameurs de Bora Bora, Tahiti, Ua Pou mais aussi Nuku Hiva.



Jeudi matin, s'est déroulée la journée culturelle Haa Tumu avec des démonstrations de tressage, danses, râpage de coco mais aussi de percussions avec une cinquantaine d’enfants. L'événement s'est clôturé par un déjeuner communautaire.





