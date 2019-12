60 millions pour un nouveau scanner au CHPF

Ce second scanner doit être remplacé, car son entretien est compliqué par son obsolescence. Les pièces détachées ne sont plus disponibles et les réparations, coûteuses, nécessitent l’utilisation de pièces d’occasion rendant parfois la durée d’immobilisation très longue, à savoir 21 jours en 2017 et 28 jours l’année dernière.



Ce second scanner apporte la sécurité pour la permanence des soins et la garantie du maintien de l’activité de scanner en cas de panne du scanner principal ou durant sa maintenance.



L'achat de ce nouveau scanner 64 barrettes est un projet cofinancé par le Pays, à hauteur de 60 000 000 Fcfp, par l’Etat pour un financement de 60 000 000 Fcfp et enfin le CHPF prendra en charge la différence de prix et la TVA, soit 24 536 000 Fcfp.



Cette demande a fait l’objet d’une validation en comité de pilotage du 14 octobre dernier du Contrat de projets 2015-2020 entre l’État et la Polynésie française et d’un avis favorable de la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée de la Polynésie française en date du 20 novembre dernier.