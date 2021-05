60 ans de Miss Tahiti : les reines de beauté se dévoilent

TAHITI, le 4 mai 2021 - L’année s’annonce exceptionnelle pour le comité Miss Tahiti qui célèbre les 60 ans du concours de beauté cher aux cœurs des Polynésiens. Dans ce cadre, Tahiti Infos vous propose de (re)découvrir les élues. Une série de portraits est publiée chaque jour jusqu’à l’élection, le 25 juin. Aujourd'hui, Teura Bauwens élue en 1960, Tahia Piehi en 1961 et Yolande Flohr en 1962.



Cette année Miss Tahiti fête ses 60 ans. Et pour célébrer l'événement, Tahiti Infos vous propose une série de portraits. Chaque jour, nous irons à la rencontre des reines de beauté élues depuis le premier concours. Certaines d’entre elles nous ont quittés, d’autres ont déménagé… Néanmoins, nous avons pu rencontrer quelques-unes d'entre elles, dont l’aînée est Mareta Tuihaa, Miss Tahiti 1963.



Pour les trois premières élues, Teura Bauwens élue en 1960, Tahia Piehi en 1961 et Yolande Flohr en 1962, le Comité Miss Tahiti a déniché pour nous trois portraits. De précieux souvenirs du début de l'aventure de Miss Tahiti.



23 miss interviewées



Les miss reviendront, jour après jour, à leur manière, sur le concours mais aussi sur leurs plus précieux souvenirs, sur les anecdotes qui ont marqué leur sacre, les difficultés parfois, la joie toujours. Toutes ont été définitivement marquées par cette aventure. Elles se sont livrées en toute franchise. Avec le recul, elles ont pu poser un regard plus ou moins distancié selon leur âge, mais elles ont toutes répondu aux questions avec émotion.



Nous donnons la parole à Dominique Pétras qui a fondé la marque et qui a créé le comité Miss Tahiti Nui en 1994. Pour elle, " il n’y a eu que de beaux souvenirs : beaucoup de rires, de fous rires, de larmes de joie, de rencontres incroyables, de moments inoubliables. (…) Les très rares moments difficiles étaient convertis en positif ".