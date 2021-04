60 ans de Miss Tahiti, la beauté n'a pas d'âge

Plus moderne, exigeant, professionnel et surtout, beaucoup plus médiatisé. “Aujourd’hui, les miss sont très présentes sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup plus de photos, à notre époque on ne faisait pas ce type de shooting, mais je trouve que l’élection s’inscrit dans son époque, commente Timeri Baudry, Miss Tahiti 1995. On nous a demandé d’amener nos écharpes, mais comme elles étaient faites en matière naturelle, les termites ont fait leur œuvre (rires) !“ Autant de “petites choses“ qui, selon l'ex-miss, témoignent du temps qui passe. “C’est super, on est contente de voir les nouvelles générations, de retrouver les copines, c’est l’occasion de parler de nos enfants qui ont grandi. On a fêté les 50 ans il y a 10 ans déjà, ça passe très vite !“



L’élection qui a fait ses tout début dans l’ancien hôtel Les tropiques à Faa’a, s’est taillée depuis une excellente réputation dans le cœur des Polynésiens. Un parcours marqué par le sacre de ses reines de beauté en France à cinq reprises, ou à l’international. “Il y a eu aussi une évolution dans nos traditions, si on garde l’âme polynésienne de l’événement, on évolue dans le choix des tenues, de la musique, etc. souligne la directrice du comité, relevant également l’essor rapide des réseaux sociaux. Avant les filles n’étaient pas autant zieutées, critiquées, jugées. J’ai vu quelquefois, malgré tout, la méchanceté du public, mais c’est aussi l’exposition médiatique qui veut ça“.



Tenante du titre depuis deux ans, Matahari Bousquet aborde pour sa part l'élection comme une “délivrance“. “D’un côté deux ans c’est assez lourd à porter, mes proches ne me voient plus beaucoup, mais de l’autre c’est un déchirement parce que c’est une chance d’être la miss en titre“. Rendez-vous le 29 avril pour les détails de l’événement, qui devrait s'annonce comme “une sorte de rétrospective“ a bien voulu teaser la directrice.