60 ans d’histoire du Port autonome de Papeete

Tahiti, le 14 novembre 2022 – La semaine du soixantième anniversaire du Port Autonome de Tahiti a débuté ce lundi, avec une cérémonie d’ouverture en présence d’officiels. Célébrées jusqu’à vendredi, les festivités prévoient un programme d’exposition de photos, de visites guidées par voie maritime, pour commémorer le passé historique du port. Il est aussi question d’anticiper l’avenir avec 1 000 élèves attendus cette semaine ainsi qu’un forum des métiers prévu mercredi.



Dans le cadre de la célébration des 60 ans du Port autonome de Tahiti, des festivités sont organisées sur la place Vaiete jusqu’à vendredi, pour commémorer le passé historique de l’établissement. Au programme de la semaine, un retour en photos sur l’histoire et l’évolution du Port Autonome de Papeete, de 1900 à nos jours, et des visites guidées des sites spécifiques du port par voie maritime, à bord de baleinières. Un forum des métiers portuaires, maritimes et logistiques est également prévu mercredi, de 8 heures à 15 heures. Ouverte aux établissements scolaires, ce sont plus de 1 000 élèves, accompagnés de leurs professeurs, qui sont attendus durant cette semaine.



Ce lundi matin, pour le premier jour des festivités, une cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du président du Pays. Des élèves des établissements de Tahiti et de Moorea ont fait le déplacement pour découvrir l’histoire et les infrastructures de ce port vieux de 60 ans.



Un coût d’investissement important



Le coût total des premiers ouvrages, à partir de 1962, s’élevait à hauteur de 1,086 milliard de Fcfp, dont 931 millions financés par l’État, 55 millions de Fcfp par le Territoire et 100 millions de Fcfp par l’établissement du Port Autonome de Papeete. Aussi, entre 2000 et 2009, le port de Papeete s’est développé avec des infrastructures de croisières modernes moyennant 12,4 milliards sur 19 opérations, afin de “répondre aux besoins de la plaisance, de la pêche et du commerce international et inter-îles”, d’après le site de l’établissement Port autonome de Papeete.